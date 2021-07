Straßenzüge zum Teil gesperrt

Oftersheim. Wegen der Demo „Dorfpride“ am Samstag, 31. Juli (wir berichteten), kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Route verläuft über die Freiherr-vom-Stein-Straße, Eichendorffstraße, Mannheimer Straße, Heidelberger Straße, Hardtwaldring, Fohlenweide und wieder zurück über die Heidelberger Straße, Mannheimer Straße und Freiherr-vom-Stein-Straße. Zwischen 15 und 19 Uhr werden von Bussen nur die Haltestellen Bahnhof und Lessingstraße angefahren. Die übrigen Haltestellen entfallen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Halteverbote gelten am Samstag ab 11 Uhr eingerichtet in der Freiherr-vom-Stein-Straße (vom Kreuzungsbereich Eichendorffstraße bis zur Freiherr-vom-Stein-Straße 21), in der Heidelberger Straße 79 bis 89 (ab dem Kreuzungsbereich Silcherstraße bis zum J&S KFZ Handel) und in der Fohlenweide (vom Hardtwaldring aus Richtung Heidelberger Straße, komplette rechte Seite). Der Parkplatz hinter der Kurpfalzhalle steht nur Demo-Teilnehmern zur Verfügung. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Die Heidelberger Straße wird ab zirka 15 Uhr nicht mehr befahrbar sein. zg