Streuen von Salz in Oftersheim verboten: Folgeschäden möglichst vermeiden

Oftersheim. Die Räum- und Streupflichtsatzung der Gemeinde Oftersheim überträgt dem Grundstückseigentümer die Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung, der dem Grundstück anliegenden Gehwege, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt. In der jüngsten Vergangenheit sei wiederholt zu beobachten gewesen, dass einige Hausbesitzer immer noch Salz streuten. Die Verwaltung weist deshalb noch einmal darauf hin, dass das Streuen von Salz und auftauenden Mitteln laut der Räum- und Streupflichtsatzung auf Gehwegen und Plätzen, auch auf privaten Grundstücken, verboten sei.

Nur in Ausnahmefällen wie Eisregen sei die Verwendung von Salz erlaubt. Diese Ausnahme gilt allerdings wiederum nicht für das Oftersheimer Wohngebiet Nord-West. Hier ist die Verwendung von Streusalz auch im Fall von Eisregen untersagt.

Streuen von Salz in Oftersheim: Zerstörung von Pflasterbelägen

Die versickerungsfähigen Pflasterbeläge sind nur gegen eingeschlepptes Tausalz, das heißt an Fahrzeugen haftendes Tausalz, beständig. Der dauerhafte und gezielte Einsatz von Streusalz würde zu einer Zerstörung des Materialverbundes innerhalb jedes einzelnen Pflastersteines führen. Die Pflasterflächen würden somit instabil und unbrauchbar werden.

Auf Nachfrage dieser Zeitung beim Umweltamt konnten jedoch keine konkreten Beispiele für Schädigungen in Oftersheim, weder aktuell vorhandene noch frühere, von Salz genannt werden.

Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße geahndet werden, so das Umweltamt weiter. Man könne dies freilich nicht kontrollieren. „Mir fällt jedoch auf, wenn Leute sich nicht daran halten, kein Salz zu streuen. Aber ich dokumentiere das nicht“, sagte Katja Rösch, Mitarbeiterin des Umweltamtes.

Nicht nur die Pflanzen und das Wasser werden durch Salz geschädigt, auch der winterliche Spaziergang mit einem Hund könne letztlich zur Qual werden. Warum? Streusalz auf Straßen und Gehwegen lässt die Pfoten wund werden. Jeder Schritt bereitet den Tieren dann Schmerzen. Die Tortur für Haustiere ist bei Weitem nicht der einzige Nachteil von Streusalz. Das im Verwaltungsgebäude in der Eichendorffstraße 2 ansässige Umweltamt nennt im Folgenden einige Beispiele, warum kein Salz verwendet werden dürfe: „Streusalz greift Metalle an: Durch Kontakt mit Salz und Salzwasser rosten Fahrzeuge schneller.“ Streusalz zerfresse zudem Stein und Beton: „Salzwasser dringt in feinste Poren ein und zerstört Bauwerke von innen heraus“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Streusalz macht das Wasser krank: Es erhöht den Salzgehalt des Gewässers und gefährdet das Leben im Wasser. Streusalz macht den Boden unfruchtbar: Salzanreicherungen lassen den Boden verkrusten; außerdem verdrängt Salz Nährstoffe wie Kalium und Kalzium. Salz tötet oder schädigt nachhaltig Pflanzen: Wenn nach dem Winter das Pflanzenleben wiedererwacht, enthalten Boden und Bodenwasser viel Salz, das über die Wurzeln in Blumen, Kräuter und Bäume eindringt und die Pflanzen langfristig schädigt oder gar tötet“, führt das Umweltamt zudem an.

Streuen von Salz in Oftersheim: Reichlich Alternativen

Zum Streusalz gebe es gute Alternativen: Es könne mit Split oder Sand gestreut werden. Edelsplit sei „kostenlos an den bekannten Lagerstellen erhältlich“, so das Amt. Auf der Homepage der Gemeinde sind die Positionen der Lagerstellen in einem Artikel vom 20. Dezember vergangenen Jahres zu finden. Weitere Auskünfte konnte Katja Rösch vom Umweltamt nicht geben.