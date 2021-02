  Sturm lässt beschädigte Plakate übersprühen

Oftersheim. Dass Plakate im Wahlkampf – sei es auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, ganz gleich, zu welcher Partei oder zu welchem Kandidaten sie gehören – dem Vandalismus zum Opfer fallen, gehört mittlerweile leider dazu.

„Alleine meine beiden Großflächenplakate in der Heidelberger Straße in Oftersheim in Richtung Plankstadt wurden in den vergangenen drei Tagen am gleichen Standort zweimal besprüht“, teilt der CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm mit. Und da hat er sich etwas einfallen lassen: „Direkt nach dem Austausch Anfang der Woche hat der unbekannte Sprayer wieder zugeschlagen und so habe ich selbst einen Sprayer engagiert, um das Plakat näher an seinen Ursprungszustand zu versetzen“, teilt er mit und schickt auch ein Foto von der eigenen Aktion. zg/Bild: Sturm.