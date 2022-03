Suche nach Zeugen: Illegal Müll in Oftersheim entsorgt

Oftersheim. Unbekannte haben vermutlich in den vergangenen Tagen illegal Säcke mit Dämmmaterial und Styropor im Wald abgelegt, teilt die Gemeinde mit. Fundort ist das Waldstück an der Zufahrt von der Bundesstraße 291 zum Golfplatz.

Fasern des Dämmmaterials dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Mineralwolle besteht zudem in der Regel aus feinen Fasern, die bei Kontakt gesundheitsgefährdende Eigenschaften haben, informiert die Verwaltung, die nun Zeugen bittet, Hinweise an das Umweltamt unter Telefon 06202/59 72 02 oder per E-Mail an umweltamt@oftersheim.de beziehungsweise an das Polizeirevier in Schwetzingen unter Telefon 06202/28 80) zu weiterzuleiten. Vermutlich sei das Material bei einer Dachsanierung angefallen. zg

