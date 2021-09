Suchspiel bald zu Ende

Oftersheim. Noch bis Freitag, 10. September, haben Ferienspielkinder die Möglichkeit, am großen Quiz des Gartenbauvereins teilzunehmen.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Die gesuchten Gartennummern an den jeweiligen Parzellentürchen des Vereins notieren und per E-Mail an info@gartenbauverein-oftersheim.de schicken. Kontaktdaten des Ferienkindes und eines Elternteils nicht vergessen und dann Daumen drücken, denn der Gartenbauverein verlost unter allen Einsendern zehn interessante Sonderpreise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung des Gartenbauvereins Oftersheim verwendet. mgw

Info: Die Artikel mit allen Fragen der vergangenen Wochen unter: www.schwetzinger-zeitung.de