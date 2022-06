Tag der Erinnerung und der Freude

Oftersheim. Zwei Jahre lang konnte die Pfarrei St. Kilian Oftersheim keine Festlichkeiten mehr anbieten. Umso freudiger begann man vor Kurzem den Tag der Jubelkommunion. Eingeladen waren, durch die pandemiebedingte Pause, gleich drei Jahrgänge, um ihr rundes Kommunionjubiläum zu feiern. 19 Jubilare hatten mit ihren Angehörigen die Einladung angenommen.

Mit einem feierlichen Einzug in die Kirche wurde der Gottesdienst von Pfarrer Reinholdt Lovasz eröffnet, der gleich zu Beginn die Jubilare vorstellte, wobei der älteste Teilnehmer bereits vor 85 Jahren zur Erstkommunion ging. „Heute ist ein Tag der Freude. Lange ist es her, dass Sie zum Tisch des Herrn gegangen sind. Als Kinder ist dies geschehen, weil es so Brauch war und vielleicht, weil es auch Geschenke gab. Heute haben sie sich bewusst dafür entschieden, diesen Bund mit Christus zu erneuern. Wir wollen danke sagen, für die Zeit, die wir verleben durften; danke sagen, dass Gott uns begleitet hat an schönen, aber auch an schwierigen Tagen“, sagte Pfarrer Lovasz.

Stimmungsvoll wurde der Gottesdienst vom Katholischen Kirchenchor und passenden Gemeindeliedern untermalt.

In seiner Predigt ging Pfarrer Lovasz auf die Zeiten der Einsamkeit ein. In der Pandemie, als viel Unsicherheit herrschte, hätten viele Menschen dieses Gefühl erlebt. Reinholdt Lovasz: „Auch aus unserer Gemeinde haben das viele bitter zu spüren bekommen, dass man Oma und Opa nicht besuchen durfte, die Kinder nicht sehen konnte, Jugendliche sich nicht treffen durften. Kinder und Erwachsene haben ihre Familienangehörige, Freunde und Kameraden schmerzlich vermisst. Geraden dann, wenn wir uns Geborgenheit und Verständnis wünschen, verunsichert und ratlos sind, kann uns am meisten das Unverständnis, die Gleichgültigkeit, die ganz grundlegende Fremdheit des anderen zu Bewusstsein kommen.“ Von der Liebe, Zuneigung und Freundschaft zwischen Einzelnen über die Gemeinsamkeit der Kirchen, denen es doch allen um denselben Jesus Christus geht, bis zur Geschichte ganzer Völker – wie jetzt in diesem grausamen Bruderkrieg: Überall wiederhole sich die Erfahrung, dass trotz aller räumlichen, auch gefühlsmäßigen Nähe, der Widerstand, die Distanz, das Unverständnis nie ganz verschwinden würden, setzte Lovasz weiter seine Predigt fort.

Wirkliche Einheit ermögliche allein Gott – das haben wir als Wunsch und Bitte Jesu im Evangelium heute gehört: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein“ (Joh 17,21). Wie dann der Geist aus der gemeinsamen Sehnsucht zur tatsächlichen Einheit führen will, davon spricht Jesus beim Abschied von seinen Jüngern: „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Joh 14,26).

Wie viele Erinnerungen bei den St. Kilian-Jubilaren wohl wach geworden sind, wenn sie an ihre Erstkommunion dieser Tage zurückgedacht haben oder heute ganz besonders daran denken? Das Erleben von Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, damals im Kindesalter oder auch heute, inmitten einer Gemeinde wie der von St. Kilian und in diesem festlichen Gottesdienst unter Teilnahme des Kirchenchors war sehr präsent. Im Anschluss an den Gottesdienst konnten Erinnerungen ausgetauscht und Kontakte vertieft oder wieder neu geknüpft werden. im/zg

