Tagesbaustellen bis März

Oftersheim. Wegen Bauarbeiten sind sowohl die Robert-Koch- als auch die Saarstraße gesperrt. Auf die Maßnahme hatte die Gemeindeverwaltung bereits hingewiesen.

Parallel erfolgen Arbeiten an den Schachtbauwerken in der Ortsmitte. Diese erfolgen punktuell und tageweise, wie die Verwaltung nun mitteilt. Die Bauarbeiten erforderte entsprechend jeweils eine Straßensperrung. Gearbeitet wird dabei in der Uhland-, der Röhlich-, Robert-Koch-, Saar- sowie in der Franz-Schubert-Straße. Die Arbeiten sollen jeweils nur einige Tage dauern, heißt es vonseiten der Gemeinde. Insgesamt sind die Sanierungen nacheinander bis Ende März geplant.

Das Ende der Arbeiten könne witterungsbedingt nicht genau terminiert werden. Bei Kälte, Nässe und Frost müssten die Maßnahmen verschoben werden. Wenn das Wetter mitspielt, so die abschließende Information aus dem Bauamt, könne die Röhlichstraße in diesen Tagen asphaltiert werden. zg

