„Tatort Kippe“: Müllaktion wird zu Kunst

Oftersheim. Zigarettenkippen haben einen erschreckend großen Anteil am kommunalen Müll, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher wird an diesem Samstag, 21. Mai, angepackt: In Oftersheim gibt es dann eine besondere Müllsammlung.

Beim „Tatort Kippe“ werden die alten Glimmstängel von Plätzen und Gehwegen beseitigt und durch „Tatort“-Markierungen ersetzt, so steht es weiter in der Mitteilung. Die Gemeinde wird damit gleichzeitig sauberer und zu einem temporären Aktionskunstwerk.

Mit der Aktion soll auf die Schäden hingewiesen werden, die weggeworfene Zigarettenkippen für Mensch und Natur verursachen – hier treffen Umweltschutz und Kunst aufeinander. Das Beste: Alle können mitmachen – und zwar am Samstag, 21. Mai, von 15.30 bis etwa 17.30 Uhr. Treffpunkt ist in der Max-Planck-Straße 49 in Oftersheim. Das benötigte Material wird gestellt.

Informationen gibt es unter www.oftersheim-bewegt.de/beiträge und unter der Nummer 0177/ 17 24 104. zg