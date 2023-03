TC Oftersheim will an einer neuen Strategie arbeiten und Kooperationen pflegen

Oftersheim. Unlängst fanden sich etliche Mitglieder im Clubhaus des Tennisclubs Oftersheim (TCO) ein, um sich einen Überblick über das letzte Jahr zu verschaffen, bei den Wahlen ihre Stimme abzugeben und über die aktuelle Situation des Vereins zu diskutieren.

Auf der Tagesordnung standen zunächst die Berichte der Vorstandsmitglieder. 2022 konnte zum ersten Mal wieder frei von Corona-Auflagen Tennis gespielt werden, wie Vorsitzender Daniel Spear schilderte. Das Vatertagsturnier fand wie gewohnt statt und erfreute sich eines regen Zuspruchs. Ein Sommerfest gab es auch in diesem Jahr nicht, stattdessen wurde zum Abschluss der Saison ein Oktoberfest veranstaltet. Auch die Medenrunde konnte wieder in vollem Umfang stattfinden, wie die Sportwarte Ricarda Brück und Daniel Würmser berichteten.

Leider waren die Mannschaften des TCO in dieser Saison nicht sehr erfolgreich – es gab keinen Aufstieg und zwei Abstiege. Im neuen Jahr wird der TCO mit weniger Mannschaften als bisher an den Start gehen. Bei den aktiven Damen und bei den Herren 30 wird keine Mannschaft mehr antreten, da die aktiven Spieler des TCO inzwischen in älteren Klassen spielen können.

Keine Jugendteams am Start

Im Jugendbereich hat der TCO keine Mannschaften mehr am Start, stattdessen spielen Jugendliche des TCO in Mannschaften des TC Plankstadt. Beim Kinder- und Jugendtag der Gemeinde war der TCO mit einem Stand vertreten. Im August wurde wieder ein Sommerferienprogramm für Jugendliche aus der Gemeinde durchgeführt.

Finanziell endete das Jahr 2022 mit einem kleinen Verlust, wie Geschäftsführer Marcel Seidel in seiner Präsentation zeigte. Dies war allerdings bereits in der Planung so vorgesehen und damit keine Überraschung für die Mitglieder. Insgesamt hat der Verein solide gewirtschaftet, es sind allerdings auch in diesem Jahr keine großen Sprünge möglich.

Arbeit gibt es auf einer Tennisanlage immer genug, wie der technische Beisitzer Andreas Horbach an vielen Beispielen eindrücklich zeigen konnte. Deshalb wird auch im kommenden Jahr wieder die Mitarbeit der Mitglieder in den Arbeitseinsätzen dringend benötigt.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurden Vorsitzender Daniel Spear, Geschäftsführer Marcel Seidel, Jugendwartin Rebecca Würmser und der technische Leiter Andreas Horbach in ihren Ämtern bestätigt.

Verein schrumpft

Wie sich schon in den Berichten der Vorstände angedeutet hatte, hat der TCO derzeit mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Mitgliederzahl nimmt ab, Jugendlichen kann kein Angebot für Training oder Mannschaftsspiel gemacht werden, die Alterstruktur ändert sich und die Anlage wird von den aktiven Mitgliedern nicht in dem Maße genutzt, wie es wünschenswert wäre.

Alle diese Punkte wurden schon während der Berichte der Vorstände und insbesondere im Punkt „Verschiedenes“ von den Mitgliedern intensiv diskutiert. Dabei wurde als besonders wichtig angesehen, dass der Verein für Jugendliche und Kinder wieder ein attraktives Angebot bereitstellen kann. Es gab einige kreative Vorschläge, wie sich die Situation verbessern lässt.

Diese Vorschläge und weitere Ideen sollen in einem Ausschuss besprochen werden. Dieser soll im Laufe des Jahres eine Strategie für die Zukunft des Vereins ausarbeiten. Zusätzlich wird der TCO mit angrenzenden Vereinen (insbesondere innerörtlich) in Kontakt treten, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu diskutieren. Ziel einer solchen Kooperation wäre es, die Stärken der Vereine zu kombinieren und damit allen ein besseres Tennis-Angebot in Oftersheim zu machen. zg