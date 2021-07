Oftersheim. Der Technische Ausschuss für Technik und Umwelt trifft sich am Dienstag, 27. Juli, 18 Uhr, im Rose-Saal des Rathauses zu einer öffentlichen Sitzung. Die Gemeindeverwaltung lädt auch die Bürger dazu ein. Auf der Tagesordnung stehen Flurstücke in der Mozartstraße 18, im Wald - Distrikt Schwetzinger Hardt, Am Waldfrieden 48 und in der Reinhold-Frank-Straße 6. Ansonsten werden bereits erteilter Stellungnahmen bekanntgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1