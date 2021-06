Oftersheim. Im Rose-Saal findet an diesem Dienstag, 29. Juni, ab 18 Uhr eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt statt. Die Bevölkerung kann daran teilnehmen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Flurstücke der Mannheimer Straße, Karlstraße, Heidelberger Straße, Viktoriastraße, Beethovenstraße, Robert-Koch-Straße, Augustastraße, Walldorfer Straße, Eichendorffstraße oder auch im Hardtwaldring, im Brückenfeld, in der Plankstadter Straße und in der Gustav-Mahler-Straße.

