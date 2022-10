Teilen als schönste Form der Dankbarkeit

Oftersheim. Am Sonntag war Erntedankfest. Im Gottesdienst standen herrlich dekorierte Körbe mit Feldfrüchten, Obst und Lebensmitteln vor dem Altar als Zeichen für alles, wofür wir dankbar sind.

„In den vergangenen Jahren kam mir das ein wenig wie religiöse Routine vor. Wenn es alles im Überfluss gibt, drängt sich Dankbarkeit nicht allzu heftig auf. Das ist dieses Jahr anders“, fasst der evangelische Pfarrer Tobias Habicht zusammen. „Der Anblick leerer Regale und die heftigen Preissteigerungen machen mir deutlich: Manches wird knapp. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass ich bekomme, was ich brauche. Jetzt sehe ich bewusster, was ich habe, und bin dafür ehrlich dankbar. Nicht nur für die Dinge um mich herum, sondern auch für Beziehungen, Chancen und anderes. Ich bin dankbar für die Menschen, mit denen ich lebe und arbeite und die all das hervorbringen, wofür ich danken kann. Und letztlich danke ich Gott, dem ich alles verdanke.“ Er betont, dass Vieles, für das man dankt, ein reines Geschenk ist: „Es ist nicht mein Verdienst, dass ich nicht in einem der Krisengebiete dieser Erde leben muss oder gerade auf der Flucht bin. Es ist nicht meine Leistung, dass ich in einem sicheren, wohlhabenden Land aufwachsen konnte, mit einer soliden Schul- und guter Berufsausbildung.“

Anderen in Not helfen

Die Lebensmittel rund um den Altar werden nach dem Gottesdienst an „Appel + Ei“, den Tafelladen in Schwetzinge, gegeben. „Das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, zugleich aber ein wichtiges Symbol: Dankbarkeit öffnet den Blick für die Not anderer“, erläutert der Pfarrer, dass Dankbarkeit zum Teilen einlädt. „Zu teilen ist deshalb für mich die schönste und wirksamste Form des Dankes.“ zg