Telefonanlage der Gemeindeverwaltung am 24. Mai außer Betrieb

Oftersheim. Die Gemeinde weist darauf hin, dass es aufgrund von Umstellungsarbeiten an der Telefonanlage am Dienstag, 24. Mai, ab 15 Uhr zu Einschränkungen und Unterbrechungen im Festnetz- und Faxbetrieb kommen wird. „Hiervon sind die gesamte Gemeindeverwaltung sowie deren Außenstellen betroffen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. In dieser Zeit seien die Rufnummern nicht erreichbar, behielten aber nach der Umstellung ihre Gültigkeit. „Die Erreichbarkeit per E-Mail sollte weiter möglich sein.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1