Tennisclub Oftersheim bereitet sich auf Freiluftsaison vor

Oftersheim. Der Tennisclub (TC) Oftersheim rüstet sich für die Saison. Die Anlage wird daher nach und nach aus der Winterruhe geholt – in diesem Jahr mit der besonderen Hoffnung, dass nach zwei Jahren Einschränkungen durch Corona wieder eine weitgehend normale Tennissaison möglich sein wird, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die nötigen Vorbereitungen für die Saison wurden von den Mitgliedern beherzt in Angriff genommen. Nachdem eine Fachfirma die Plätze zuvor professionell hergerichtet hatte, brachten die Ehrenamtlichen die Anlage bei Arbeitseinsätzen an zwei Wochenenden weiter auf Vordermann. Nun brauchen die Plätze noch ein paar Tage Ruhe und vor allem schönes Wetter, dann steht einem ersten Match im Freien nichts mehr im Wege.

Medenrunde mit neun Teams

Für die anstehende Saison hat sich der TC einiges vorgenommen: „Am 24. April werden wir die Spielzeit – wie in normalen Jahren gewohnt – mit einem Saisonauftakt offiziell eröffnen. Wenn das Wetter mitspielt, werden die Plätze schon vorher – ab Anfang April – bespielbar sein“, schreibt Pressewart Martin Wilmes und verweist auf tagesaktuelle Infos auf der Homepage des Vereins.

In der Saison wird der TCO mit neun aktiven Mannschaften zu den Medenspielen antreten, davon drei in einer Spielgemeinschaft. Besonders hochkarätig vertreten ist der Verein in der Altersklasse 30. Die Herren 30 spielen nun ihre zweite Saison in der Oberliga, die Damen 30 sogar seit 2019 in der Südwestliga. Insgesamt 19 Heimspiele werden von Anfang Mai bis Mitte Juli auf unserer Anlage stattfinden. Alle Spieltermine – auch die der Auswärtsspiele – gibt es unter www.tc-oftersheim.de. Zuschauer sind zu allen Spielen willkommen. „Ein kleiner Tipp: Am 15. Mai und am 10. Juli haben Damen 30 und Herren 30 gleichzeitig ein Heimspiel“, so Wilmes zu dem Doppelschlager vor eigener Kulisse.

Auch beim Angebot für Freizeitspieler – ob Anfänger oder Fortgeschrittene – die nicht in einer aktiven Mannschaft spielen, will der TCO durchstarten. Während der Saison wird es einen regelmäßigen Termin geben, zu dem alle Freizeitspieler eingeladen sind und an dem gewährleistet ist, dass jeder einen oder mehrere („Wir spielen gerne auch Doppel“) Spielpartner findet. Sofern es die Corona-Bedingungen erlauben, ist im Juni ein kleines Turnier in Planung. Ein Abschlussevent im September ist vorgesehen, um die Saison gemeinsam ausklingen zu lassen.

Ob neben der Saisoneröffnung auch alle gewohnten und lieb gewonnenen Veranstaltungen wie das Vatertagsturnier, das Sommerfest oder die LK-Turniere stattfinden können, steht bislang noch nicht fest. „Wir sind natürlich guter Hoffnung und werden diese Veranstaltungen rechtzeitig auf unserer Homepage ankündigen“, so Martin Wilmes.