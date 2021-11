Termin der Wahl steht fest

Oftersheim. Das Amt des Rathauschefs steht im kommenden Jahr wieder zu Wahl. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend das Datum festgesetzt – die Ratsmitglieder haben dem Termin am Sonntag, 18. September, einstimmig zugestimmt. Als Ausweichtermin steht zusätzlich der Sonntag, 2. Oktober, fest.

Bürgermeisterstellvertreter Michael Seidling von den Freien Wählern hat diesen Abstimmungspunkt geleitet. Denn Bürgermeister Jens Geiß musste wegen Befangenheit kurzzeitig bei den Besuchern Platz nehmen.

Mit Kommunalamt abgestimmt

Diese beiden Termine sind mit dem Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises abgestimmt. Die weiteren Formalien – wie beispielsweise der Zeitpunkt und Inhalt der Stellenausschreibung, die Einreichungsfrist für Bewerbungen sowie Zeitpunkt, Ort und Ablauf der öffentlichen Kandidatenvorstellung – will der Gemeinderat in der nächsten Sitzung treffen.

Die Wahl des Bürgermeisters wegen Ablaufs der Amtszeit ist frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Die Amtszeit von Bürgermeister Jens Geiß endet am Montag, 31. Oktober, im kommenden Jahr. nina

