Termine per Telefon vereinbaren

Oftersheim. „Wir bedauern, dass das Bürgerbüro wegen Krankheit in den vergangenen Wochen geschlossen und nur für Notfälle zu erreichen war“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Um den Betrieb des Büros aufrechtzuerhalten, werde derzeit zum Teil im Homeoffice gearbeitet. Voraussichtlich sei das Bürgerbüro auch in der kommenden Woche nicht in vollem Umfang erreichbar. „Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter Telefon 06202/59 70 oder per E-Mail an buergerbuero@oftersheim.de“, laden die Mitarbeiter ein.

Im Rathaus und im Verwaltungsgebäude gilt dabei vorerst weiterhin die 3G-Regelung. Sollte ein vereinbarter Termin nicht wahrgenommen werden können, solle rechtzeitig Bescheid gegeben werden. „So steht der Termin anderen Bürgern offen.“ zg

