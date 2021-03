Oftersheim/Stuttgart. Auf Initiative der baden-württembergischen Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) wurde die Sanierung von Schulgebäuden in den Doppelhaushalt 2020/2021 als Regelförderung aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro Eisenmann aus Stuttgart. Davon profitiert auch die Theodor-Heuss-Grundschule in Oftersheim.

AdUnit urban-intext1

Mit 100 Millionen Euro fördert das Land Baden-Württemberg 127 Sanierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein freut sich darüber, dass dabei die Theodor-Heuss-Grundschule in Oftersheim mit 760 000 Euro berücksichtigt wurde. „Jeder Cent, der in die Bildung und damit in die Köpfe unserer Kinder und Jugendlichen investiert wird, ist bestens angelegt. Der Lernumgebung kommt hierbei auch eine wichtige Bedeutung zu, sie sollte modern und motivierend sein. Unserer CDU-Landtagsfraktion war es wichtig, dass auch Sanierungsmaßnahmen an Schulen gefördert werden. Dafür haben wir uns nachdrücklich eingesetzt“, wird Klein zitiert.

Kultusministerin Eisenmann wies zudem darauf hin, dass Schulträger, diebei der aktuellen Förderung für das Jahr 2020 nicht berücksichtigt wurden, ihren Förderantrag für das Haushaltsjahr 2021 erneut stellen können, sofern kein vorzeitiger Baubeginn vorliegt. Die Antragsfrist dafür endet am 15. April dieses Jahres. zg