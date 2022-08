Tickets für Markus Maria Profitlich in Oftersheim

Oftersheim. Markus Maria Profitlich ist am Freitag, 23. September, auf der Bühne der Roland-Seidel-Halle, ehemals Kurpfalzhalle, in Oftersheim zu erleben. Ab 20.15 Uhr gibt der als „Erzählbär“ aus der beliebten TV-Sendung „Wochenshow“ an der Seite von Ingolf Lück, Anke Engelke, Bastian Pastewka oder Mirco Nontschew bekanntgewordene Komiker sein Gastspiel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen der zu diesem Zeitpunkt stark steigenden Corona-Zahlen hatte sich das Kulturamt der Gemeindeverwaltung Mitte Januar dazu entschlossen, den Auftritt von Profitlich zu verlegen. Eigentlich hätte der Komiker am 28. Januar in die Seidel-Halle kommen sollen. Schon zuvor war die Veranstaltung zweimal wegen der Pandemie verlegt worden.

Eintrittskarten für das nun Ende September geplante Gastspiel des Komikers im Verlauf seiner Tournee „Das Beste aus 35 Jahren – die Jubiläumstour“ sind vor Ort und ab sofort bei Haushaltswaren Oetzel in der Mannheimer Straße 81 erhältlich.