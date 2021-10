Tier beruhigen und melden

Oftersheim. Ein frei laufender Hund ohne Herrchen oder Frauchen ist durch die Straßen der Gemeinde gerannt. Die Oftersheimerin Sabrina Falland hat ihn am Dienstagmittag gesehen und es im sozialen Netzwerk Facebook geteilt. Zuerst sei er in der Mozartstraße gewesen, später dann in Richtung Sophienstraße gelaufen. Der Hund soll Rüde sein und etwa kniehoch. Außerdem habe er Hängeohren und ein hell- und dunkelbraunes längeres Fell.

„Er ist sehr schnell unterwegs gewesen. Wir konnten ihn leider nicht einfangen und er hatte kein Halsband an“, schreibt Falland. Viele Menschen wissen allerdings nicht, wie sie richtig reagieren, wenn sie Tiere auf der Straße finden. Auf Nachfrage erklärt Sandra Mummert vom Schwetzinger Tierschutzverein: „Auf der einen Seite gibt es die Familienhunde, die froh sind, wenn sie jemand beruhigt und wieder nach Hause bringt. Auf der anderen Seite gibt es noch die Pflegehunde beispielsweise aus dem Ausland, die sehr verängstigt sind und oft noch keine Bindung zum Menschen aufgebaut haben. Deshalb kann die Reaktion der Tiere dann auch sehr unterschiedlich sein.“

Im Idealfall solle man einen Hund, der keine Panik hat, mit Leckerlis anlocken und in Sicherheit bringen. Wenn das nicht der Fall ist, am besten in der Nähe bleiben, den Hund fotografieren „und auf jeden Fall immer die Polizei oder auch den Tierschutzverein anrufen“. nina