Tobias Förschle ist neu im Oftersheimer Bauamt

Oftersheim. Ein neuer Mitarbeiter im Rathaus: Tobias Förschle hat am 1. Juni seine neue Stelle im Bauamt der Gemeinde angetreten und wird fortan für die allgemeine Bauverwaltung zuständig sein.

„Das Team ist richtig toll. Ich bin hier im Rathaus von allen Seiten herzlich aufgenommen worden“, sagt Förschle auf Nachfrage der Schwetzinger Zeitung.

Großer Anreiz

In seinen Tätigkeitsbereich fallen unter anderem die Bearbeitung von Baugesuchen, die Erteilung von rechtlichen Auskünften zu Bebauungsplänen, die Verwaltung des Baulastenverzeichnisses, die Ausübung des Vorverkaufsrechtes, die Bearbeitung der kommunalen Vergabeverfahren, die redaktionelle Bearbeitung der Internetseiten für das Bauamt und die Assistenz der Bauleitung. Dieses umfangreiche Feld war für Förschle, der zuvor fünf Jahre lang in der Ausländerbehörde in Ludwigshafen Aufenthaltsgenehmigungen und Visa bearbeitet hatte, Anreiz genug, um nach Oftersheim zu wechseln. „Das ist sehr breit gefächert und gefällt mir. Ich habe diesen Tapetenwechsel gewollt und gebraucht“, sagt der 42-Jährige, der Beamter des mittleren Verwaltungsdienstes ist.

Tobias Förschle lebt mit seiner Frau, Tochter und Sohn im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund. Dort fühlt sich der Hobbygärtner wohl. In seiner Freizeit frönt er dem Angelsport. „Das ist für mich der perfekte Ausgleich und ich genieße dabei die Ruhe“, berichtet er.

Förschle ist im Zimmer 4 im ersten Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes, Eichendorffstraße 2, unter der Telefonnummer 06202/59 72 04 und der Mail bauamt@oftersheim.de zu erreichen.