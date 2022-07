Tonnen richtig aufstellen

Oftersheim. Die AVR Kommunal AöR weist darauf hin, die Abfallbehälter so aufzustellen, dass die Deckelöffnung zum Grundstück zeigt und die Räder und der Griff zur Straße weisen. Die Tonne sollte am Abfuhrtag bis 6 Uhr morgens auf dem Gehweg bereitgestellt werden. Nur so kann die AVR Kommunal die Abfuhr des Behälters garantieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gerhard Barthel, Bereichsleiter Entsorgungslogistik, erklärt, wie die Behälter richtig bereitgestellt werden: „Die Behälter sollten so aufgestellt sein, dass die Deckelöffnung zum Grundstück zeigt. Der Griff, den die Müllwerker zum Ziehen benutzen, zeigt zur Straße. So kann der Lader die Tonne schneller und leichter zum Müllfahrzeug heranziehen.“

Die AVR Kommunal setzt ausschließlich Müllfahrzeuge ein, die mit zwei Mann besetzt sind. Außer dem Fahrer ist ein Lader dabei, der die Tonnen zum Müllauto schiebt, sie leert und anschließend wieder zurückstellt.

Mehr zum Thema Schwetzingen Schadstoffe abgeben Mehr erfahren Müll Schadstoffe entsorgen Mehr erfahren

Die entleerten Behälter sind unverzüglich aus dem öffentlichen Straßenraum zu entfernen. Sind Straßen, Wege oder Teile davon für die Sammelfahrzeuge, aufgrund ihres Ausbauzustandes oder einer Baustelle nicht befahrbar, so sollten die Behälter am Abfuhrtag an einem geeigneten und für die Ladepersonen gut zu erreichenden Ort abgestellt werden. So kann der Prozess der Abfuhr beschleunigt werden. zg