Training mit Triathlet

Oftersheim. Im April soll die Erstauflage des „HardtRun“ stattfinden, eines neuen Volkslaufs, den der TSV Oftersheim als jährlich wiederkehrende Veranstaltung etablieren möchte. Start und Zieleinlauf sind auf der 400-Meter-Bahn des TSV geplant, die restliche Strecke eines Jugend- sowie eines Fünf- und Zehn-Kilometer-Laufs sollen durch den nahe gelegenen Hardtwald führen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eingeladen sind alle interessierten Läufer vom Anfänger bis zum ambitionierten Hobbysportler. Mit exakt vermessener Strecke und Anmeldung beim Verband ist es den Teilnehmern sogar möglich, eine offiziell anerkannte Zeit erlaufen zu können. In Zusammenarbeit mit dieser Zeitung bietet Ironman-Triathlet Dirk Oswald ein Trainingsprogramm für ausgewählte Läufer an, die ihre Bestzeiten ebenfalls in Angriff nehmen wollen – egal ob über fünf oder zehn Kilometer – und beispielsweise unter 60, 55 oder 50 Minuten die Zehn-Kilometer-Strecke zu absolvieren. Oswald selbst möchte während des ersten „HardtRun“ ebenfalls seine persönliche Zehn-Kilometer-Bestzeit steigern.

Zehn Wochen Vorbereitung

Bewerbungen für Oswalds Trainingsgruppe können ab sofort mit dem Betreff „HardtRun: Bewerbung Trainingsgruppe“ und einer kurzen Beschreibung des Ziels und der Motivation des Bewerbers, per E-Mail an die Adresse sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de geschickt werden. Bewerbungsende ist am Sonntag, 13. Februar. Dann haben die Mitglieder noch zehn Wochen Zeit. mgw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2