Trinkwasserbrunnen spendet in Oftersheim erfrischendes Nass

Oftersheim. Der künstlerisch gestaltete Trinkwasserbrunnen im Oftersheimer Gemeindepark ist bei Menschen wie Tieren gleichermaßen beliebt, spendet er doch Abkühlung für beide. Gerade in den vergangenen, extrem trockenen Monaten war der Brunnen stets beliebter Treffpunkt bei Zwei- und Vierbeinern.

Der schmucke Trinkwasserbrunnen im Oftersheimer Gemeindepark ist nach seiner Reparatur nun wieder in Betrieb. © Lackner

Vor einiger Zeit musste die Anlage kurzfristig abgebaut werden, um im Bauhof technisch überholt werden zu können (wir berichteten). „Der Brunnen wird in Kürze wieder an seinem angestammten Platz aufgestellt werden und steht dann der Bevölkerung wie gewohnt zur Verfügung“, hatte die Gemeindeverwaltung damals in einer entsprechenden Pressemitteilung geschrieben und erfüllte ihr Versprechen nur wenig später. Der Brunnen steht nach mehrtägiger Reparatur wieder an seinem angestammten Platz zurückgekehrt und kann ab sofort wie gewohnt von allen Passanten genutzt werden.

Der Bauhof teilte laut Schreiben der Gemeinde zudem mit, dass bei dieser Gelegenheit auch gleich kleinere Verschleißerscheinungen am Brunnen behoben wurden.