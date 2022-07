TSV-Café in Oftersheim als Treffpunkt für Senioren

Oftersheim. Selbst gebackene Obst- und Schokoladenkuchen, Windbeutel und viele weitere leckere Torten, liebevoll verziert, und duftenden Kaffee gab es beim Tag der offenen Tür, der vom TSV Oftersheim am vergangenen Sonntagnachmittag im TSV-Café des Siegwald-Kehder-Hauses veranstaltet wurde. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner aus der Umgebung nutzten die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen über das umfangreiche Angebot des Gesundheitssports zu informieren und sich auszutauschen.

Vorführungen und Mitmachaktionen ermöglichten den Gästen zudem einen praktischen Einstieg in Bewegungsübungen, die zu einem besseren Wohlbefinden und damit zu höherer Lebensqualität führen, wie Abteilungsleiterin Elisabeth Groß in ihrer Begrüßung informierte. Völlig überrascht war sie über die reiche Kuchenspende, über das große Interesse der Bevölkerung, die in Scharen kam, und über die Bereitschaft der ehrenamtlichen Helferinnen trotz der Hitze, den Seniorinnen und Senioren, aber auch den jüngeren Gästen, einen gemütlichen Nachmittag zu gestalten.

Das fleißige Helferteam des TSV-Cafés am Tag der offenen Tür: Elisabeth Groß (v. l.), Nicole Huber, Ursel Thüning, Sevil Becker, Anke Neumann, Claudia Rohr und Silke Barth präsentieren hier viele Leckereien im Siegwald-Kehder-Haus. © Lenhardt

„Ohne sie können wir dies alles in diesem Umfang gar nicht stemmen“, ist Elisabeth Groß dankbar für die wertvolle Unterstützung, „mit Begeisterung haben alle auf Nachfrage zugesagt.“

Bewegung für den Alltag

Und dann ging sie über, gegenwärtige wie zukünftige Angebote des TSV-Gesundheitssports vorzustellen. „Der TSV 1895 bietet mehr als nur die üblichen Sportarten“, erklärte Groß, „die Abteilung Gesundheitssport möchte Bewegungsübungen anbieten, die in den Alltag integriert werden können, denn es ist wichtig, insbesondere im zunehmenden Alter, auch im Alltag beweglich und selbstständig zu bleiben“, betonte sie.

In diesem Sinne bietet die Abteilung Gesundheitssport des TSV Oftersheim ein vielfältiges und abwechslungsreiches Bewegungsangebot mit Trainerinnen und Trainern an, die staatlich geprüft sind mit den notwendigen Zusatzqualifikationen.

Ein Zumba-Tanz, den Silke Barth, Pia Mähringer und Sandra Schaub vom Zumba-Kurs vorführten, machte deutlich, wie innerhalb der Tanz- und Aerobic-Elemente, wie Armbewegungen, Kniebeugen und Ausfallschritte, der Belastungsgrad allmählich gesteigert wird.

Den Besuchern machte es viel Spaß, den drei jungen Übungsleiterinnen im passenden Outfit zuzuschauen, wie sie die einfach zu lernenden Schritte zu lateinamerikanischer Musik mit flotten Rhythmen verbanden. Man merkte ihnen die Bewegungsfreude an, die ansteckend wirkte, sodass mancher Fuß unter den Tischen sich im Rhythmus der Musik bewegte. „Zumba-Fitness ist Tanzfitness für jedermann“, verspricht die engagierte Abteilungsleiterin, die betont, dass interessierte Teilnehmer jederzeit in den Kurs einsteigen können. „Viel Schaden hat während der Pandemie der Lockdown angerichtet“, bedauert Groß im Gespräch mit unserer Zeitung. „Da die meisten unserer Teilnehmer relativ alt sind, saßen sie allein zu Hause und allmählich gewöhnten sie sich daran. Mit dem Tag der offenen Tür wollen wir sie erneut hinter dem Ofen hervorlocken und ihnen Lust machen, unsere Trainingsangebote wieder wahrzunehmen. Schwerpunkt unserer Kurse ist auch die Geselligkeit, das gesellige Beisammensein gehört auch dazu nach dem Training. Wir hoffen, dass es nie wieder einen Lockdown geben wird, wo alles, nicht nur unsere Kurse, auf Eis liegt.“

Mit Zuversicht in die Zukunft

Voller Zuversicht in eine bessere Zukunft zählte sie noch alles auf, was die Abteilung Gesundheitssport für den Herbst vorhat: „Wir wollen unser Sportangebot für die Rehabilitation in den Bereichen Orthopädie, Neurologie, innere Medizin sowie in der Krebsnachsorge erweitern, und das altersunabhängig“, erklärte sie, „abends Herz- oder Lungensport für Menschen mit Vorerkrankungen anbieten. Dafür gibt es großen Bedarf.“

Sporttreiben und Bewegung seien auch für Kinder gut und für Menschen, die an Demenz oder Depression erkrankt sind, davon ist sie ebenfalls fest überzeugt. Solche Kurse können auch in kleineren Räumen, wie das TSV-Café im Siegwald-Kehder-Haus, stattfinden, meinte Groß. Auf diese Weise trug der Tag der offenen Tür neben dem geselligen Beisammensein, wo viele Kontakte geknüpft wurden und es die Möglichkeit zum Austausch gab, auch zu umfangreicher Information bei, was die Angebote des Gesundheitssports betrifft.

Überall lagen entsprechende Flyer aus und für weitere Fragen standen Elisabeth Groß und Stefan Lauff vom Vorstand zur Verfügung.