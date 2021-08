TSV Oftersheim begrüßt Malaika Mihambo mit großem Banner

Oftersheim. Die Gemeinde ist mächtig stolz: Allen voran natürlich auch der TSV Oftersheim. Der Verein, bei dem die Leichtathletin Malaika Mihambo ihre Leidenschaft für den Sport entdeckte. Übersehen kann das nun kaum ein Verkehrsteilnehmer, der nach Oftersheim fährt. Zwei große Banner machen auf den Olympiasieg in Tokio aufmerksam. Ein Schriftzug ist auf der Brücke der B 291 beim „Alla hopp“-Gelände angebracht – von Schwetzingen in Richtung Oftersheim. Das andere Banner ist bei der Fußgängerbrücke auf der gleichen Bundesstraße – allerdings von Walldorf kommend in Höhe der Hardtwaldsiedlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind stolz und diese Wertschätzung wollen wir natürlich zeigen. Außerdem soll jeder wissen, was sie erreicht hat – und so sehen das viele Menschen“, erklärt TSV-Vorstandssprecher Stefan Lauff. Der TSV hat auch nach dem Erfolg der Welt- und Europameisterschaft Banner anfertigen lassen „und das ist jetzt nach dem Erklimmen des Olymps selbstverständlich“, sagt er. Zusammen mit einigen Vereinskollegen und auch Bürgermeister Jens Geiß hat Lauff im Bistro „Metropol“ bis zum Morgengrauen das Ereignis und den Siegessprung geschaut, „wir sind am Ende alle ausgeflippt“, beschreibt Lauff die Stimmung.

Fotostrecke Oftersheim: Olympiasiegerin Malaika Mihambo - Bilder einer Karriere 49 Bilder Mehr erfahren

Auch der Rathauschef ist von der Leistung der Athletin begeistert. „Es war klar, dass wir das live mitverfolgen wollen – und sie hat es ja wieder spannend gemacht. Die Freude war sehr groß und jetzt warten wir gespannt, wann wir sie sehen können“, erklärt Geiß. Stefan Lauff ist schon mit dem Management von Malaika Mihambo im Gespräch. „Es wird eine Feier geben, wir wissen nur noch nicht wann. Sie wollte jetzt erst mal Zeit für sich und ihr engstes Umfeld, was wir auch absolut verstehen können. Aber auch Malaika freut sich schon auf ihren offiziellen Empfang. Der wird nach jetzigem Stand auf dem Sportgelände des TSV stattfinden“, sagt er. Das Datum wird noch bekannt gegeben – das alles wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde geplant. Regelmäßig habe Malaika Mihambo in den vergangenen Jahren auf dem TSV-Gelände trainiert.

Mehr zum Thema Glückwünsche Heimat feiert Olympiasiegerin Malaika Mihambo Mehr erfahren Thema des Tages Mit dem letzten Versuch: Weitsprung-Star Mihambo holt Gold Mehr erfahren Sport Sportministerin stolz auf baden-württembergische Olympia-Bilanz Mehr erfahren

Malaika Mihambo sei auch ein Beleg für die Stärke des Sportlandes Baden-Württemberg. „Meinen allergrößten Respekt und Glückwünsche von Herzen für diese beeindruckenden Leistungen. Schon bei den Olympischen Spielen teilnehmen zu können, ist ein Riesenerfolg, dann auch noch eine Medaille zu gewinnen umso beachtlicher“, erklärt Sportministerin Theresa Schopper zu ihrer Leistung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2