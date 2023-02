Ü18-Party am „Schmutzigen Donnerstag“ in Oftersheim

Oftersheim. Das Vereinskartell Oftersheim lädt am heutigen „Schmutzigen Donnerstag“, 16. Februar, zur Ü18-Faschingsparty ein. In der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) soll an diesem Tag von 20 bis 2 Uhr gefeiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Liveband spielen „who2Ladies?“. Fünf Jungs, die nur ein klares Ziel kennen: Stimmung, Party und Ekstase! Während der Party – Eintritt ab 18 Jahren mit entsprechender Ausweiskontrolle – ist von 20 bis 21.30 Uhr „Happy Hour“. Um 23 Uhr soll zudem das beste Gruppenkostüm prämiert werden.