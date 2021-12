Über 430 Menschen in Kurpfalzhalle geimpft

Oftersheim. Was ein Erfolg: Über 430 Menschen sind am Samstag in der Kurpfalzhalle geimpft worden. Darunter sind auch 22 Erstimpfungen. Die Aktion organisiert hatte der Verein „Lebendiges Oftersheim“ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). „Es war eine schöne gemeinschaftliche Aktion“, sagt Simon Stelgens im Gespräch mit unserer Zeitung. Oftersheimer engagierten sich für die Region, um gemeinsam noch vor Weihnachten so viele Menschen wie möglich vor dem Virus zu schützen. Finanziell profitiert hat von der Aktion niemand. „Es hat viel Spaß gemacht“, fügt Stelgens hinzu.

Direkt zum Start warteten bereits über 80 Impfwillige vor der Kurpfalzhalle. Zehn Ärzte und über 50 Helfer des Vereins „Lebendiges Oftersheim“, der Gemeindeverwaltung und des Roten Kreuzes sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Unter den 432 Geimpften waren 24 Jugendliche unter 18 Jahren; die Mehrheit holte sich den Booster ab. Die Dosen, die nicht gebraucht wurden, werden nun anderswo verbraucht. Und: Wer sich an diesem Tag in Oftersheim seine Impfung abholte, bekam auch gleich das digitale Impfzertifikat ausgestellt.

„Das Feedback war durchweg positiv“, meint Stelgens. „Ich freue mich über ,mein Oftersheim‘ und bin zutiefst dankbar, hier Bürgermeister sein zu dürfen: So funktioniert Gemeinschaft“, schreibt auch Bürgermeister Jens Geiß in den sozialen Netzwerken. Über 660 Dosen seien bei beiden Impfaktionen an diesem Tag verabreicht worden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren