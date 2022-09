Ukrainern Perspektiven bieten

Oftersheim. „In den vergangenen Wochen sind weniger Flüchtlinge aus der Ukraine in Baden-Württemberg hinzugekommen“, schreibt die Gemeinde Oftersheim aktuell in einer Pressemitteilung. Jedoch sollte dies nicht als eine Entspannung der Situation fehlinterpretiert werden. Die aktuelle Zugangslage weise vielmehr eine sehr große Dynamik auf, die unter anderem auch mit dem Ablauf des Verteilverfahrens der geflohenen Menschen aus dem Kriegsgebiet zusammenhänge.

In Oftersheim sind derzeit über 60 Ukrainer wohnhaft, wie es die Gemeindeverwaltung in der Pressemitteilung schreibt. „Aufgrund der feststehenden Aufnahmequote ist in diesem Jahr mit einem weiteren Anstieg der Zuzüge nach Oftersheim zu rechnen.“ Bereits im März dieses Jahres hatte sich die Hardtwaldgemeinde mit der Bitte an die Bürger gewandt, freien Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zu melden. Diesen Aufruf erneuert die Verwaltung nun. Wer eine Wohnung beziehungsweise Zimmer für Flüchtlinge auf Zeit zur Verfügung stellen kann, kann sich an Sachgebietsleiterin Alena Müller vom Oftersheimer Ordnungsamt wenden: per E-Mail an ukrainehilfe@oftersheim.de oder unter Telefon 06202/ 5 91 07.

Miete durch Jobcenter festgesetzt

Die Angemessenheit der Miete wird durch das Jobcenter in Abhängigkeit von der Wohnungsgröße und der Personenanzahl im Haushalt geprüft. Die für Oftersheim geltenden Beträge können auf der Homepage der Gemeinde unter www.oftersheim.de nachgelesen werden.

„Die Meldung des Wohnraums ist zunächst unverbindlich“, betont die Gemeindeverwaltung in ihrem Aufruf. Im Bedarfsfall werde das Ordnungsamt Kontakt mit den Vermietern aufnehmen. Denkbar sei unterdessen auch eine längerfristige Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge, erklärt das Ordnungsamt abschließend. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.oftersheim.de