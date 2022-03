Umleitung auf vier Linien

Oftersheim/Kreis. Noch bis Freitag, 8. April, kommt es in Oftersheim zu Umleitungen auf den Linien 712, 717, 728 und 750. Die Haltestellen „Markgrafenstraße“, „Bahnhof“ und „Lessingstraße“ werden nicht angefahren. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, sorgt eine Straßenbaumaßnahme auf der B 291 zwischen Schwetzingen und Walldorf für die Beeinträchtigungen. Betroffen ist neben den vier Buslinien auch die Regiobuslinie 750. Die Routen werden von der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH und BRN Busverkehr-Rhein-Neckar GmbH befahren.

Als Ersatz für die Haltestelle Oftersheim „Rathaus“ wird die „Wiesenstraße“ bedient, Abfahrtszeiten sind analog der Haltestelle „Rathaus“. Die Linien werden über Heidelberger Straße, Scheffelstraße und die Südtangente umgeleitet.

Die Linie 717 verkehrt von Heidelberg kommend regulär bis zum Oftersheimer Rathaus und von dort aus über die Heidelberger Straße, Scheffelstraße und die Südtangente zur Schwetzinger Haltestelle „Bismarckstraße“ und weiter auf der regulären Strecke. Die Gegenrichtung verkehrt über die gleiche Umleitungsstrecke ab Schwetzinger Schlossplatz bis „Rathaus“ Oftersheim und von dort aus weiter auf regulärer Strecke. Fahrten über „Am alten Schießstand“ können die Haltestelle „Rathaus“ nicht bedienen.

750er fährt Bahnhof nicht an

Im Zeitraum vom 8. April bis Mai kommt es außerdem in Schwetzingen zu Umleitungen auf der Linie 750. Die Haltestellen „Schlossplatz“, „Markgrafenstraße“ sowie die Haltestellen „Bahnhof“ in Oftersheim und „Lessingstraße“ fallen weg und werden nicht angefahren. Ersatzweise wird in Schwetzingen die Haltestelle „Herzogstraße“ bedient. An der Haltestelle „Bahnhof“ erfolgt die Abfahrt fünf Minuten später und dient zur Anschlussaufnahme der S9 aus Richtung Karlsruhe.

„Es muss mit Verspätungen bei der Ankunft in Walldorf beziehungsweise Wiesloch-Walldorf in der Gegenrichtung bei der Ankunft in Schwetzingen gerechnet werden“, teilen die Unternehmen mit. Die Fahrgäste werden gebeten, sich frühzeitig über Fahrpläne und Fahrtmöglichkeiten zu informieren. „VRN und SWEG bitten um Verständnis für die notwendigen Baumaßnahmen und die einhergehenden Umleitungen.“ zg