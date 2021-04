Umstellung auf das Fernwärmenetz

Oftersheim. Mit dem Anwesen Hausnummer 92 hat sich jetzt die erste Wohn- und Eigentümergemeinschaft im Hardtwaldring für die Umstellung auf Fernwärme entschieden und profitiert damit künftig nicht nur von den zahlreichen Vorteilen dieses Energieträgers, sondern auch von dem speziellen Förderprogramm der Stadtwerke Schwetzingen in diesem Ortsbereich: einem kostenlosen Hausanschluss, heißt es in einer Pressemitteilung..

„Der Ausbauabschnitt 1 umfasst alle Gebäude und Liegenschaften von der Heidelberger Straße bis zur Kreuzung In den Giesen. Die Hausanschlüsse erfolgen über die bereits in der Straße liegende Fernwärmeleitung“, informiert der kaufmännische Assistent der Stadtwerke-Geschäftsführung, Patrick Körner.

Die Stadtwerke bieten umstellungswilligen Haus- und Wohnungseigentümern oder den zuständigen Hausverwaltungen dabei alles aus einer Hand. „Vom Informationsgespräch zum Energieträger Fernwärme im Allgemeinen, den individuellen Planungen vor Ort samt Kalkulation bis zum Bau begleiten und koordinieren wir den gesamten Vorgang“, sagt Körner und lenkt den Blick auf die zahlreichen Vorteile der Fernwärme.

Ökologisch wertvoll

„Fernwärme spart Geld und Platz, schafft Planungssicherheit und ist ökologisch wertvoll. Und: Fernwärme erfüllt alle gesetzlichen Bundes- und Landesvorschriften in den Bereichen nachhaltige Energieträger und Energieeinsparung auf einmal und zu 100 Prozent. Folglich lassen sich mit Fernwärme als Energieträger kostenintensive Modernisierungen an Heizungsanlagen und Gebäudehüllen vermeiden. In Kombination mit unserem Förderprogramm zwei gute Gründe, jetzt über die Umstellung nachzudenken“, erklärt Körner weiter. Mit der sukzessiven Erweiterung des Fernwärmeangebotes im Versorgungsgebiet verfolgen die Stadtwerke Schwetzingen als regionaler und zukunftsorientierter Energiedienstleister konsequent die Zielsetzung, umweltfreundliche Energien auszubauen.

„Derzeit beträgt die Gesamtlänge der Fernwärmetrasse rund 36 Kilometer, etwa 1400 Haushalte in Schwetzingen und Oftersheim werden jährlich mit über 50 Millionen Kilowattstunden Wärme versorgt“, erklärt der Leiter des Technischen Stadtwerke-Teams, Olaf Türke. Unter anderem versorgen die Stadtwerke Liegenschaften wie die GRN-Klinik, das Schwetzinger Schloss, das Hebel- und das Schwetzinger Privatgymnasium sowie die kompletten Wohngebiete Schälzig und Oftersheim Nord-West.

Weitere Informationen und Beratungen sind unter dem Service-Telefon 0800/5 13 51 39 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) erhältlich. Für technische Informationen zu den Hausanschlüssen steht Patrick Körner telefonisch unter 06202/6 05 07 18 zur Verfügung.

