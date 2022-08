Unabhängige Aktion

Oftersheim/Brühl. Jens Geiß legt großen Wert darauf, dass der sogenannte „Bürgermeister-Battle“ im Kassieren für einen guten Zweck mit dem Brühler Amtskollegen Ralf Göck „unabhängig vom Wahlkampf“ stattfinde. Am Mittwoch, 24. August, 11 bis 12 Uhr, ist der „Kampf“ bei Edeka Embach in Oftersheim zu erleben. „Ich habe mich schon länger mit Ralf Göck abgestimmt“, sagt Jens Geiß, „ es ist ja nicht so einfach, einen gemeinsamen Termin zu finden.“

Kassiererduelle dieser Art finden nicht zum ersten Mal statt. Auch die Eppelheimer Rathauschefin Patricia Rebmann soll bald hinter einer Kasse sitzen. Der Erlös des Geiß’schen Parts kommt dem Asylkreis Oftersheim zugute. jog