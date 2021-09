Unbekannter zerkratzt Mercedes

Oftersheim. Ein im Hardtwaldring geparktes Fahrzeug ist zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, von bislang noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach habe der Besitzer seinen schwarzen Mercedes am Samstagabend am Fahrbahnrand, auf Höhe der Hausnummer 7, abgestellt. Als er dann am Sonntagmorgen zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die tiefen Kratzer an der Beifahrerseite seines Wagens fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Erkenntnisse, dass im Hardtwaldring oder angrenzend weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen. Personen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/28 80 zu melden. mics