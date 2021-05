Unkraut auf dem Oftersheimer Friedhof wird bekämpft

Oftersheim. Das Unkraut auf dem Oftersheimer Friedhof wird derzeit – wie schon in den vergangenen Jahren – umweltfreundlich mit Heißwasser bekämpft. Bei der Methode werden durch die hohe Temperatur die Zellen in den Pflanzen zerstört, die dann bis in den Wurzelbereich absterben. Das sei die umweltfreundliche Alternative zu chemischen Unkrautvernichtungsmitteln, um die Insektenwelt nicht weiter zu schädigen, teilt die Gemeinde mit.

AdUnit urban-intext1

Des Weiteren nimmt das dritte gärtnergepflegte Grabfeld immer weiter Form an: Dieser Tage war der Bauhof erneut im Einsatz, sodass die Anbindung an das Wegenetz fertiggestellt wurde. Demnächst wird zum Abschluss die Deckschicht auf die Wege aufgebracht und das Grabfeld freigegeben.

Auf dem Oftersheimer Friedhof wird dem Unkraut mit heißem Wasser zuleibe gerückt. Die hohen Temperaturen zerstören die Zellen. © Gemeinde

Zuvor hatte der der Bauhof bereits das seitliche Eingangsportal mit Staudenpflanzen bestückt. Dort sollen insektenfreundliche Pflanzen wachsen – analog zum Kreisel am Edeka-Markt.

Mehr zum Thema Oftersheim Friedhofseingang umgestaltet Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neuanpflanzungen Bäume werden in Oftersheim nach heißem Sommer ersetzt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Friedhof Sie kümmern sich um würdigen Ort für Verstorbene Mehr erfahren

Auf dem Friedhof fallen derzeit Frühjahrsarbeiten wie Rasenmähen und Heckenschnitt an. Dabei ist aufgefallen, dass wieder Gießkannen, Vasen und Grabpflegegeräte hinter den Grabsteinen oder in den Hecken deponiert wurden. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Das Friedhofsamt weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzungs- und Verfügungsrechte an Gräbern nur für die Grabstätten an sich und nicht für die Flächen darüber hinaus gelten.

AdUnit urban-intext2

Das Friedhofsamt bittet die Bürger, die Vorschriften einzuhalten und die gelagerten Gegenstände und Geräte so schnell wie möglich zu entfernen. Ebenso wird darum gebeten, die zur Gartenpflege bereitgestellten Gießkannen nach Benutzung wieder zurückzubringen, um eine gleichmäßige Verteilung über den Friedhof zu gewährleisten.