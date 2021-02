Oftersheim. Empörung bei CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm: Zwei seiner Wahlplakate sind Vandalismus zum Opfer gefallen, wie er dieser Redaktion mitteilt. Es handelt sich dabei um zwei Großflächenplakate in der Heidelberger Straße in Oftersheim in Richtung Plankstadt. "Sie wurden in den letzten drei Tagen am gleichen Standort zweimal besprayed", schreibt der Neulußheimer Andreas Sturm.

Vandalismus am Wahlplakat von Andreas Sturm: Er ließ seine Wahlworte "Klare Worte, Klare Kante" nachsprayern. © Andreas Sturm

AdUnit urban-intext1

Der Landtagskandidat reagierte und tauschte die Plakate aus. Doch der Sprayer schlug erneut zu. "Direkt nach dem Austausch vorgestern hat der unbekannte Sprayer wieder zugeschlagen und so habe ich selbst einen Sprayer engagiert, um das Plakat näher an seinen Ursprungszustand zu versetzen", erklärt Sturm.