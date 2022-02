Verkehr wird einen Tag lang gezählt

Oftersheim/Schwetzingen. Für das künftige Wohngebiet „Schwetzinger Höfe“ werden vom Ingenieurbüro an diesem Donnerstag, 10. Februar, Verkehrszählungen in Oftersheim und Schwetzingen durchgeführt. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, sei das vermutlich unter anderem in der Heidelberger Straße oder auch Scheffelstraße geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Areal „Schwetzinger Höfe“ sollen in den nächsten Jahren bis 2027 mehr als 600 Wohneinheiten für bis zu 2000 Menschen entstehen. Immer wieder kommt dieses Thema auch im Gemeinderat auf, weil die Oftersheimer Bürger fürchten, dass dann mehr Autofahrer durch die Gemeinde fahren. nina

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2