Verlegung der Haltestellen

Oftersheim. Ab sofort erfolgt die Verlegung der Bushaltestelle Oftersheim Bahnhof in Richtung Schwetzingen, wie das Ordnungsamt informiert. Denn die Mannheimer Straße zwischen Gemarkungsgrenze Schwetzingen (Markgrafenstraße) und Lessingstraße wird saniert. Die Baumaßnahme läuft im Zeitraum vom 20. Juni 2022 bis Dezember 2023. Wegen der Bauausführung muss die Mannheimer Straße vollständig gesperrt werden.

Dies bedeutet, dass die Haltestellen Oftersheim Bahnhof/ASB Pflegeheim sowie die Haltestelle Markgrafenstraße (Gemarkung Schwetzingen) verlegt werden müssen. Die Haltestelle Oftersheim Bahnhof/ ASB Pflegeheim in Fahrrichtung Schwetzingen wird in die Beethovenstraße und die Haltestelle Markgrafenstraße Fahrtrichtung Oftersheim Bahnhof in die Helmholtzstraße verlegt.

Veränderte Fahrtrouten

Zudem ändert sich in diesem Zeitraum die Fahrtstrecke der Buslinien. Die Fahrtroute wird während der Baumaßnahme wie folgt sein: Richtung Heidelberg/Oftersheim: Helmholtzstraße, Bunsenstraße, Beethovenstraße, Lessingstraße. Richtung Schwetzingen: Lessingstraße, Beethovenstraße, Bunsenstraße, Helmholtzstraße, Markgrafenstraße.

Damit ein Begegnungsverkehr der Busse in der Beethovenstraße möglich ist, werden im mittleren Bereich der Beethovenstraße Ausweichmöglichkeiten geschaffen. An dieser Stelle wird ferner ein absolutes Halteverbot eingerichtet. zg