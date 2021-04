Verwaltung bestellt Tests für Schulen und Kitas

Oftersheim. Die Testmöglichkeiten an den Oftersheimer Grundschulen sowie in den Kindergärten sind für die kommenden Wochen gesichert. Das erklärte Bürgermeister Jens Geiß am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. In unserer Freitagsausgabe hatten wir über die Unzufriedenheit der Schulverantwortlichen geschrieben, die sich über die Minderlieferung des Landes an Testkits beklagt hatten.

„Wir haben 1252 Stück für die zwei Schulen bestellt, aber bis Mittwochnachmittag wurden nur 987 vom Land geliefert“, bestätigte auch Geiß. Aber er präzisierte: „Wir sind ja als Kommune auch selbst tätig geworden. Der Gemeinderat hat per elektronischem Umlaufbeschluss 31 080 Euro an finanziellen Mitteln freigegeben, damit wir weitere notwendige Tests beschaffen können. 3000 Stück sind am Donnerstag eingetroffen und auch schon verteilt, 3000 weitere erwarten wir Anfang der nächsten Woche“, ist er erleichtert über das Ergebnis der Bemühungen.

Die Tests würden natürlich außerdem in Kindergärten verteilt und reichten erst mal eine ganze Weile, da ja auch Wechselunterricht stattfindet – also weniger Kinder im Vergleich zu „normalen“ Zeiten wöchentlich in der Schule sind. Allerdings müsse man ja auch immer abwarten, was die neuen Beschlüsse bringen. Die Tests wolle man nun doch vor dem Schulgebäude machen und diese Aufgabe nicht an die Eltern zu Hause geben, sagte Jens Geiß abschließend.

