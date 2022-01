Verwaltung vergibt Termine an Bürger

Oftersheim. Die Gemeindeverwaltung ist trotz der aktuellen Corona-Entwicklung weiterhin für die Bürger geöffnet. Unter Telefon 06202/ 59 70 oder per E-Mail an die Adresse buergerbuero@oftersheim.de können Termine für das Rathaus vereinbart werden. Die 3G-Regelung sowie das Tragen einer FFP2-Maske gelten beim Betreten des Rathauses und des Verwaltungsgebäudes, teilt die Verwaltung in einem entsprechenden Schreiben mit.

Geöffnet ist das Rathaus montags und donnerstags von 8 bis 10 Uhr und dienstags von 15 bis 17 Uhr. Während dieser Zeiten können Besucher unter anderem Ausweise und Mülltüten abholen oder auch Dokumente beglaubigen lassen – auch ohne Termin. Für umfangreichere Angelegenheiten ist hingegen ein Termin erforderlich. zg