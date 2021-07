Verwirrt vorm Fernseher

Man gewöhnt sich ja angeblich an alles. Im Falle der Corona-Pandemie und ihrer Begleiterscheinungen galt das besonders auch für unangenehme Dinge, beispielsweise die Kontaktbeschränkungen. Aber es gilt auch für die Maskenpflicht, die zumindest mich persönlich nie sonderlich gestört hat.

Doch trotzdem muss man sich gelegentlich über das eigene Gehirn wundern und darüber wie schnell es neue Erfahrungen zur Normalität hochstilisiert. Was die Masken angeht, kommt es sicher einigen bekannt vor, dass man sich gerne mal mit der Maske im Gesicht ins eigene Auto setzt, weil man sie vergessen hat. Mir persönlich passiert Ähnliches gerne nach dem Einkauf im Supermarkt, denn der ist fußläufig erreichbar und da fällt mir die Maske im eigenen Gesicht vielleicht erst beim Händewaschen vorm heimischen Badezimmerspiegel auf.

Doch wirklich seltsam wird es, wenn die Gewohnheiten aus der echten Welt ins Virtuelle übergreifen. Als ich diese Woche am Abend entspannt einen Film geschaut habe, war meine Verwirrung groß, als eine der Figuren ohne irgendeine Gesichtsbedeckung erst einen Zug und später ein Geschäft betreten hat. Wie kann er nur? Dass der Film einige Jahrzehnte auf dem Buckel hatte, spielte da erst mal keine Rolle.

Nach einigen Sekunden wich die Empörung natürlich Belustigung über die eigene Anpassungsfähigkeit. Sicherlich wird es nun den ein oder anderen geben, der darin ein Weltuntergangsszenario sieht, in dem uns die Pandemieregeln als neue Normalität aufgedrängt werden – und wir uns auch noch daran gewöhnen. Ich sehe das jedoch ein bisschen anders. Denn so lästig die Masken grade im Sommer auch sein mögen, wirklich schlimm sind sie nicht. Und wenn wir uns so schnell an sie gewöhnt haben, werden wir uns sicher noch viel schneller daran gewöhnen, wenn sie nicht mehr notwendig sind.

