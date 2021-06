Viel Aufwand, wenig Sinn

Im Schatten werden 35 Grad gemessen, dazu kommt stundenlanger Unterricht – und immer mit der Maske im Gesicht. Was aus epidemiologischer Sicht noch Sinn machen mag, ist für Kinder eine große Belastung.

Denn anders als beim kurzen Einkauf, bei dem man mal eben eine Mund-Nase-Maske aufsetzen kann, ohne dass es einem viel abverlangt, sind Schüler und Lehrer tagtäglich über lange Zeiträume diesen Corona-Vorgaben ausgesetzt.

Kein Wunder, dass inzwischen die Diskussionen über eine Lockerung dieser Maßnahme begonnen haben und einige Bundesländer bereits handeln. Selbst Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat angemahnt, die Regelung zu überdenken – wohl aus Sorge, dass Gerichte klagenden Eltern bald Recht geben könnten.

Doch auch an anderen Stellen hat die Corona-Politik an Schulen inzwischen fragwürdige Züge angenommen. So hat das Land beschlossen, dass Schulen eine amtliche Bescheinigung ausstellen müssen, wenn Eltern schriftlich bestätigen, ihr Kind ordnungsgemäß zu Hause getestet zu haben. Die Schulbescheinigung gilt dann 60 Stunden lang als offizieller Nachweis und das Kind darf zum Beispiel beim Vereinssport mitmachen.

Ganz abgesehen von der Frage, ob so ein Aufwand überhaupt noch angemessen ist: Letztlich ist es eine reine formaljuristische Absicherung für das Land, die keinerlei Sicherheit vor Fehlern oder gar Betrug bietet - diese aber suggeriert und zusätzliche Arbeit macht.

Wobei das Ganze letztlich nur konsequent ist: Selbst Friseure und Gastwirte durften in den vergangenen Wochen quasi-amtliche Testbescheinigungen ausstellen, wenn ein Kunde vor ihren Augen einen Selbsttest durchführt. Mit diesem Wisch darf der Kunde dann auch andere Bereiche nutzen, bei denen eine Testpflicht herrscht.

Kein Wunder, dass die Zweifel an der Sinnhaftigkeit solcher Regelungen immer stärker werden. Immerhin kann man uns Deutschen eines nicht vorwerfen: Dass wir nicht für alles eine Regel hätten – egal, ob sie Sinn macht oder auch nicht.

