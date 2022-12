Viel Promille, wenig Reifen

Oftersheim. Stark alkoholisiert ist ein 27-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Heiligabend von der Polizei angehalten worden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Beamten kurz vor 1 Uhr in der Nacht mitgeteilt, dass auf der A 6 Richtung Süden ein Nissan-Fahrer vor ihm deutlich Schlangenlinien führe. Außerdem sei er mit lediglich 60 Kilometern pro Stunde unterwegs und schalte des Öfteren den Warnblinker an.

Der 27-Jährige fuhr danach an der Anschlussstelle Schwetzingen/ Hockenheim ab und bog auf die B 291 Richtung Walldorf. Die Polizei fand das Fahrzeug etwas später in Höhe Oftersheim Nord. Der Mann überquerte zu diesem Zeitpunkt mehrfach die Fahrbahnmitte. Es sei zu erkennen und hören gewesen, dass das Fahrzeug einen Defekt aufwies, schreibt die Polizei – einer der Vorderreifen fehlte am Fahrzeug. Trotz Anhaltezeichen und Blaulicht reagierte der Nissan-Fahrer nicht und wurde schließlich an der Abfahrt zur L 544 angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab 2,38 Promille. Am Nissan wurden zudem im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der hinteren linken Tür frische Beschädigungen festgestellt. Zudem war der linke Vorderreifen nicht mehr vorhanden, sodass der 27-Jährige auf der Felge unterwegs war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/28 80 melden. pol