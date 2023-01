Vielfältiges Programm mit Künstlern

Oftersheim. Auf ein abwechslungsreiches Programm können sich die Besucher der großen Prunksitzung des C.C. Grün-Weiss in der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) am Samstag, 4. Februar, freuen. Neben der Anwesenheit aller aktiven Mitglieder des Carneval-Clubs wird die Büttenrednerin Julia Striftler das Publikum unterhalten ebenso wie de Härtschd. Gefreut werden kann sich außerdem auf den Musikprofessor Werner Beidinger und Celine Bouvier.

Auch für weitere musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Hier begeistern Claudio Glässer, die Ketscher Hewwlguggler und Trio Jukebox. Ein vielfältiges Programm mit bekannten Namen aus der Region. Kostümierungen der Besucher sind erwünscht. „Wir freuen uns auf einen tollen Abend und viele kostümierte Gäste“, so Lisa Will, erste Vorsitzende. „Das Programm wird sicherlich begeistern.“

Karten können für 18 oder 15 Euro per Telefon oder E-Mail erworben werden. Einlass ist um 18 Uhr und Beginn 19.01 Uhr.

Die Prunksitzung bildet ersten den Anfang der Veranstaltungsreihe. Am Samstag, 11. Februar, um 14 Uhr kommen die kleinsten beim Kindermaskenball auf ihre Kosten. In diesem Jahr wird die Veranstaltung erstmals an einem Samstag in der Roland-Seidel-Halle für einen Spaßbeitrag von 2,50 Euro pro Person stattfinden.

Am Faschingsdienstag, dem 21. Februar, wird es außerdem morgens den traditionellen Rathaussturm mit anschließendem Guggekonzert auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule geben. dar