Vollsperrung Richtung Walldorf

Oftersheim. Da kann man nur großräumiges Umfahren empfehlen. Wegen einer Fahrbahndeckensanierung wird die B 291 zwischen Schwetzingen und Walldorf voll gesperrt – und zwar zwischen dem Golfplatz und der Zufahrt zum Hockenheimring bereits ab Donnerstag, 28. April.

Seit dem 14. März wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe die Fahrbahn der B 291 saniert (wir berichteten mehrfach). Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Mai abgeschlossen sein. Dabei wird die Asphaltdeck- und -binderschicht auf einer Strecke von rund 8,9 Kilometern erneuert, wodurch die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt erhöht werden soll. Die Maßnahme ist in mehrere Bauphasen aufgeteilt in denen Teil- und Vollsperrungen erforderlich sind. Die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Hardtwald-siedlung (Einmündung „Gewerbepark“) und dem Golfplatz Oftersheim sind kurz vor dem Abschluss.

Ab Donnerstag, 28. April, erfolgt nun die Umstellung in den vorletzten Bauabschnitt. Der dauert voraussichtlich bis 4. Mai, also nur eine Woche. Hierfür wird der Bereich zwischen dem Golfplatz und der Zufahrt zum Hockenheimring voll gesperrt. Der Golfplatz ist während der anstehenden Bauphase aus Schwetzingen kommend zu erreichen. Die Zufahrt zum Hockenheimring an der B 291 ist nun von Walldorf aus möglich. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Arbeiten sind witterungsabhängig

Im Anschluss wird der letzte Bauabschnitt der B 291 voraussichtlich ab Mittwoch, 4. Mai, bis voraussichtlich 17. Mai im Abschnitt zwischen der Einmündung zum Hockenheimring und der L 598 voll gesperrt. Da die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu Verzögerun-gen im Bauablauf kommen, über die wir gegebenenfalls wieder berichten werden.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen 2,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. zg