Vom Optikergeschäft an den Traualtar

Oftersheim. Das Kennenlernen sei abenteuerlich gewesen. Jetzt, 60 Jahre später, feiern Ursula, gebürtige Lenk, aus Schwetzingen, und Maximilian Haindl, ihre Diamantene Hochzeit.

Getroffen haben sich die Jubilare, mittlerweile über 80 Jahre alt und wohlauf, in Bayern. Als gelernte Optikerin habe Ursula Haindl vor 62 Jahren unbedingt Oberbayern, die Heimat ihres heutigen Ehemannes, kennenlernen wollen und sich dort in einem Geschäft beworben. Ihr Ehemann lacht: „Und ich war der Junior in unserem Optiker-Familienbetrieb und wir haben einen weiteren Mitarbeiter gesucht. Daraus wurde dann eine Optikerin.“ Als sie ein paar Jahre später wieder zurück nach Schwetzingen zog, um im familiären Laden Optik Lenk in Oftersheim zu arbeiten, habe auch er mit ihr zusammen das Weite gesucht. Von Bayern ging es nach Norden.

Viele Gemeinsamkeiten

Ursula und Maximilian Haindl feiern heute in Oftersheim ihren 60. Hochzeitstag. Das Paar hatte sich 1959 in Oberbayern im Optikergeschäft des Vaters von Maximilian Haindl kennengelernt. © Kaltschmidt

Die Haindls bekamen Sohn und Tochter und sind mittlerweile sogar vierfache stolze Großeltern von Enkelkindern, die selbst schon erwachsen geworden sind. „Gerade vor Kurzem hat unser Enkelsohn aber gesagt, dass Urenkel noch nicht in Aussicht stünden“, lacht die Rentnerin.

Der Beruf habe die beiden nicht nur zusammengebracht, sondern auch zusammengehalten. Man habe sich im Alltag perfekt ergänzt: „Ich habe das Schräubchendrehen nicht so gerne gemacht wie er, sondern war eher für die Kommunikation im Verkauf zuständig.“ Das Leben sei zwar oft sehr berufsorientiert gewesen, aber das Ehepaar hat auch von unzähligen Erlebnissen und lustigen Erinnerungen zu berichten.

Fernreisen in alle Ecken der Welt

Sie seien unter anderem gemeinsam in Amerika, Südafrika und auf Mauritius gewesen. Die Silberne Hochzeit habe das Paar gemeinsam in Kalifornien verbracht. Heute seien solche Reisen zwar zu anstrengend geworden – obwohl die Haindls in Anbetracht ihres Alters noch ausgesprochen fit zu sein scheinen – aber man erinnere sich immer wieder gerne an die aufregenden Fernreisen. „Wir haben hier ja auch Urlaub“, findet der Ehemann. Man fühle sich im ruhigen Zuhause sehr wohl.

Ein großes Fest sei pandemiebedingt nicht geplant, aber die Familie komme mal wieder zusammen. Zehn Jahre zuvor, zur Goldenen Hochzeit, habe der Familienvater eine so rührende Rede gehalten, dass sogar die Tochter meinte: „Das habe ich dem Papa gar nicht zugetraut!“

Erfolgsgeheimnis? Nicht wirklich!

Das Geheimnis der Liebe meinen die beiden jedoch nicht zu kennen. Es habe nie größere Streitigkeiten gegeben. Wenn es einmal zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sei, habe im schlimmsten Fall ihrerseits eine Tür etwas lauter geknallt, aber spätestens am Tag darauf sei alles wieder beim Alten gewesen.

Vielleicht führten die zahlreichen Erlebnisse und spannenden Aktivitäten der beiden Jubilare zu einer solch harmonischen, langjährigen und erfolgreichen Ehe. Neben unzähligen Reisen und der gemeinsamen Geschäftsführung habe man auch viel am Vereinsleben teilgenommen, sei es die Freiwillige Feuerwehr gewesen oder der Gesangsverein Liederkranz – „Irgendetwas war bei uns immer los.“

Bis heute scheint das Ehepaar Hanindl sehr glücklich zu sein. Eine seltene und beneidenswerte Beziehung, die vielen Paaren als Vorbild dienen mag.