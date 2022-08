Von Frauen, für Frauen

Oftersheim. Der Asylkreis Oftersheim lädt alle Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zu einem Frauentreff ein. Nächster Termin ist am Donnerstag, 1. September, wenn sich die Teilnehmerinnen ab 10.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Eichendorffstraße 1a in gemütlicher Atmosphäre kennenlernen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Da der Termin in den Sommerferien liegt, bieten wir diesmal verschiedene Spiele für Groß und Klein an, die nach Herzenslust gespielt werden können“, teilt Heidi Joos vom Asylkreis mit. Erfrischungen und Snacks werden von den Veranstalterinnen zur Verfügung gestellt. Babys und Kinder der Frauen seien ebenfalls eingeladen. zg