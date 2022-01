Von musikalischen Tausendsassas und Familientraditionen

Oftersheim/Schwetzingen. Gleich fünf Musiker des evangelischen Posaunenchors Oftersheim-Schwetzingen durften nun die Ehrenurkunde der Badischen Posaunenarbeit für 40 und mehr Jahre aktiven musikalischen Wirkens in Empfang nehmen. Die Verleihung fand im Verlauf von Gottesdiensten in der Christuskirche Oftersheim und in der Schwetzinger Stadtkirche statt. Anerkennende Worte sprachen der musikalische Leiter, Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer sowie die Obfrau des Chores, Christine Gäbel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dr. Rainer Dürrfeld blickt auf eine facettenreiche Posaunenhistorie zurück. Als Gründungsmitglied fand er 1961 als Trompeter den Zugang zum Posaunenchor seiner Heimatgemeinde Ludweiler-Warndt, heute ein Ortsteil von Völklingen. Er kam dann Anfang der 1980er Jahre zum Posaunenchor Schwetzingen, der später mit Oftersheim fusionierte. 1985 gründete der passionierte Bläser gemeinsam mit Helmut Ginsberg den Posaunenchor Ketsch, den er parallel zur Mitgliedschaft in Schwetzingen bis 1996 als Dirigent leitete.

Im Landesarbeitskreis nahm Dürrfeld über sechs Jahre hinweg auch Einfluss auf die Landesarbeit der badischen Posaunenchöre. Als organisatorisches Multitalent verwaltet der zwischenzeitlich als Posaunenbläser in den Bass gewechselte Tausendsassa die Noten und Instrumente und sorgt zudem im Anschluss an die Proben zusammen mit Manfred Walz als „Mundschenk“ für das leibliche Wohl der Chormitglieder.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von den tiefen Tönen angetan

Markus Roths kirchenmusikalisches Wirken reicht zurück bis ins Jahr 1977. Fritz Hassler, heute noch selbst aktiv und mit der Familie Roth seit langer Zeit befreundet, hatte den damals neunjährigen Jungen für die Posaune begeistert. Diesem Instrument ist der in Schwetzingen praktizierende Allgemeinmediziner Roth bis heute treu geblieben. Gemeinsam mit zwei weiteren Jungbläsern lernte er im Posaunenchor Schwetzingen Noten und richtige Atemtechnik. Der Bass, die tiefen satten Töne, hat es ihm angetan und so gehört er neben dem Posaunenchor auch dem Schwetzinger Bläserensemble an, das von Ralf Krumm geleitet wird – ein weiterer geehrter Jubilar, der 1980 Freude an der Kirchenmusik fand und seitdem ununterbrochen verschiedenen Posaunenchören angehört.

Mit der Bläserausbildung begann Ralf Krumm 1980 in seinem damaligen Heimatposaunenchor im Siegerland gleich nach der Konfirmation und wählte zunächst das Tenorhorn. Sein damaliger Ausbilder erkannte allerdings schnell, dass sein ausgeprägtes Interesse eher in hohen Tönen bestand und so kam Krumm recht bald zur Trompete. Im Verlauf seiner Ausbildung zum C-Kirchenmusiker und im Anschluss daran genoss er viele Jahre professionellen Trompetenunterricht. Ralf Krumm ist stellvertretender Leiter im Posaunenchor und engagiert sich unter anderem in der Jungbläserausbildung. Als Mitbegründer und musikalischer Leiter des Schwetzinger Blechbläserensembles gilt sein besonderes Interesse der alten Musik, vor allem von einem seiner Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach.

Manfred Walz hat 1972 in einer Jugendgruppe in Langenau bei Ulm die erste Bekanntschaft mit einem Blechblasinstrument gemacht. Seinem Onkel als Chorleiter war die Nachwuchsarbeit ein großes Anliegen. Gemeinsam mit elf anderen Jugendlichen im Alter zwischen neun und zehn Jahren spielte er mehrere Jahre in der Jungbläsergruppe, bis er in den großen Chor aufgenommen wurde. Mit einiger Unterbrechung fand Walz 2013 wieder Anschluss im Posaunenchor Schwetzingen. Als Posaunist ist er mittlerweile 40 Jahre aktiv und bekleidete auch zwischendurch das Ehrenamt des Kirchenältesten in Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schließlich wurde mit Klaus Koppert ein Ur-Oftersheimer geehrt, der bei seiner Konfirmation 1983 bereits zwei Jahre aktiv im Posaunenchor mitspielte. Treibende Kraft war damals seine Mutter, die berichtete, dass der damalige und bis heute unvergessene Dirigent Peter Nietzer nach den Ferien wieder mit einer Jungbläsergruppe starten würde. Am Anfang waren es 15 Jungbläser, die im Laufe der Zeit durch Wegzug, Beruf und sonstige Gründe ausschieden und so ist Koppert heute der einzig noch Verbliebene. Klaus Koppert spielte von Anfang an Posaune, zunächst im Bass und später bis heute im Tenor. Zum Stolz des Vaters setzt Tochter Anja seit geraumer Zeit als Jungbläserin die Musikertradition der Familie fort und wird in absehbarer Zeit wohl auch in den Erwachsenenchor aufgenommen. bk/zg