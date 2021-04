Vor 35 Jahren eröffnete Siegwald Kehder das Gemeinde- und Waldmuseum

Oftersheim. „Wir sind sicher, daß sich vor allem die junge Generation für das Leben und Arbeiten der Vorfahren interessiert und uns dankbar sein wird, daß wir noch rechtzeitig diese Einrichtung aufgebaut und Interessantes sichergestellt haben“, war am 2. Mai 1986 in der Schwetzinger Zeitung auf der Seite der „Oftersheimer Lokalnachrichten“ zu lesen. Gesagt hatte diese Sätze der damalige Bürgermeister Siegwald Kehder bei der Einweihung des Gemeinde- und Waldmuseums in der Mannheimer Straße 61, die sich an diesem Freitag zum 35. Mal jährt.

Und mittlerweile darf man mit Fug und Recht behaupten, dass er damals fast schon seherische Fähigkeiten bewiesen hat, denn in der Tat: Die Einrichtung ist, wenn sie nicht wie in Corona-Zeiten geschlossen ist, ein beliebter Ort für Besucher – und mittlerweile auch für Wissenschaftler – um der Historie Oftersheims auf den Grund zu gehen.

Zu den Gratulanten bei dem Festakt zählten damals der Bundestagsabgeordnete Dr. Hartmut Soell und der Landtagsabgeordnete Michael Sieber, die den Gründern, Unterstützern und „Machern“ des Projekts ihren Respekt zollten. Dazu gehörten neben Siegwald Kehder auch der damalige Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises, Wolfgang Zipf sowie der mittlerweile verstorbene Museumsleiter aus der Gründungszeit, Rolf Weber, aber auch Architekt Wolfram Lorentz oder Dr. Wolfram Metzger vom badischen Landesmuseum Karlsruhe und viele engagierte Helfer im Hintergrund.

Bauliche Zeugnisse erhalten

„Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die noch vorhandenen baulichen Zeugnisse der Geschichte möglichst zu erhalten. Noch rechtzeitig haben wir erkannt, was den Reiz eines alten Ortskerns ausmacht. Eine Gemeinde lebt von ihrer Individualität. Das unverwechselbare Dorfbild schafft Verbundenheit und Heimat. Wir wollen, soweit vertretbar, Gewachsenes erneuern und nur, wenn es nicht anders geht, durch Neubauten ersetzen“, erläuterte Siegwald Kehder, auch mit Blick auf die Marschrichtung der Gemeinde bei den Dorfentwicklungsmaßnahmen. Die Erneuerung sei mit der Einweihung des Gemeinde- und Waldmuseums noch nicht abgeschlossen. „Wir sehen darin eine Daueraufgabe.“ Seine Prognosen sollten sich bewahrheiten.

Die Grunderwerbspolitik habe dazu geführt, dass man Akzente für eine geschichtsbewusste Dorfbildpflege gesetzt habe. Das Anwesen Mannheimer Straße 61, in dem nun das Gemeinde- und Waldmuseum untergebracht sei, führte der damalige Rathaus-Chef weiter aus, habe bis Anfang der 1980er Jahre noch als landwirtschaftlicher Betrieb gedient. Beim Kauf des Anwesens im November 1981 habe die Erweiterung des Museums in der Mannheimer Straße 59 eine mitentscheidende Rolle gespielt.

Nicht am Ende angelangt

Man sei damit jedoch nicht am Ende der Museumsarbeit angelangt. „Vielleicht gelingt es uns in wenigen Jahren, eine weitere Ausbaustufe hinzuzufügen und auch das Wohnen und Leben im früheren Bauernhaus anschaulich darzustellen“, war anno 1986 noch ein Wunsch des Alt-Bürgermeisters, der 35 Jahre später längst in Erfüllung gegangen ist – wofür viele Menschen dankbar sind.

Maßgeblich dazu beigetragen haben die Mitglieder des Heimat- und Kulturkreises, die einen unermesslichen Teil ihrer Freizeit in das Projekt gesteckt haben – und ihre Leidenschaft und Hingabe noch immer zur Verfügung stellen.

Bei dem Festakt zur Einweihung betonte Wolfgang Zipf insbesondere den Enthusiasmus Siegwald Kehders. Die Einrichtung des Museums, sagte er, sei unter anderem ein Anstoß zur Gründung des Heimat- und Kulturkreises gewesen. Der rief genau ein Jahr später, am 1. Mai 1987, den Museumstag ins Leben, der seitdem an diesem Datum einen festen Platz im Terminkalender der Gemeinde einnimmt – wenn er nicht gerade der Corona-Pandemie wie in diesem und im vergangenen Jahr zum Opfer fällt. az/zg

