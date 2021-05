Vor allem die Elektrik wird teuer

Oftersheim. Der Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung rund 790 000 Euro für gleich sechs Auftragsvergaben an der Theodor-Heuss-Schule, die zum Schuljahr 2021/22 zur Ganztagsgrundschule werden soll. Alle Beschlussvorschläge gingen einstimmig durch.

Die Elektroinstallation zum Angebotspreis von rund 441 600 Euro erledigt die Firma Schweickert aus Walldorf. Die Firma verfüge über Erfahrungen mit Projekten ähnlicher Art und Größe, hieß es in der Begründung. Die Kostenberechnung hatte eigentlich nur bei 297 000 Euro gelegen. Die erhebliche Überschreitung zeige die derzeitige Entwicklung auf dem Bausektor, teilte Bürgermeister Jens Geiß mit. Die Berechnung datiere noch vom September vergangenen Jahres. In den letzten Monaten seien die Preise jedoch regelrecht explodiert. Allein die Kupferpreise hätten sich um rund 40 Prozent erhöht, begründete der Schultes. Zusätzlich gebe es noch erhöhte Anforderungen nach der Risikoanalyse durch das Ingenieurbüro Theuer. Im aktuellen Haushaltsplan stünden aber entsprechende Mittel zur Verfügung oder würden in den nächsten Haushaltsplan eingestellt.

Lüftung wird etwas günstiger

Um die lüftungstechnischen Anlagen kümmert sich die Firma Maier Lüftungs- und Verfahrenstechnik aus Hockenheim. Die Kosten betragen dafür 126 000 Euro. Die Kostenberechnung hatte bei 133 000 Euro gelegen. Da liegt man also leicht niedriger.

Für die Sanitäranlagen, die ebenfalls im zweiten Bauabschnitt der Einrichtung einer Ganztagesgrundschule beschränkt ausgeschrieben worden waren, ist die Firma Friedrich Morsch aus Plankstadt verpflichtete worden. Die Kosten kommen auf rund 117 600 Euro. Die Berechnung hatte gut 16 000 Euro drübergelegen.

Bei den Bodenbelagsarbeiten erhielt die Firma Okutan aus Viernheim den Zuschlag für einen Angebotspreis von knapp 50 500 Euro. Das Unternehmen sei seit Jahren als leistungsfähig und zuverlässig bekannt. Die Kostenberechnung hatte bei 53 550 Euro gelegen. Auch hier wird demnach ein wenig gespart. Der Auftrag für die Heizungsinstallationen ging an die Firma Wärme- und Klimaservice aus Sinsheim zu einer Summe von 26 800 Euro. Die berechneten Kosten wurden dabei um knapp 10 000 Euro – also über 40 Prozent überschritten. Das ergebe sich hauptsächlich aus den enormen Preissteigerungen im letzten halben Jahr und der aktuellen Marktsituation, hieß es auch hier wieder von Seiten der Verwaltung.

Die Fliesenarbeiten wurden an die Firma Fliesen Fischer aus Mannheim vergeben. Es lagen auch hier keine formellen Bedenken gegen die Beauftragung vor. Die Auftragssumme liegt bei 26 000 Euro. Die Berechnung hatte mit 45 000 Euro allerdings deutlich höher gelegen.

