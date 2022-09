Vor Oftersheimer Bürgermeisterwahl: Test für Seidel bei Senioren

Oftersheim. Bürgermeisterkandidat und Herausforderer Pascal Seidel (39) hält die Schlagzahl in der vorletzten Woche vor dem Wahltermin am 18. September hoch. An diesem Mittwoch, 7. September, präsentiert sich der Ordnungsamtsleiter der Stadt Schwetzingen von 14 bis 16 Uhr beim Seniorennachmittag im Gemeindesaal der evangelischen Christuskirche. Hier werden erfahrungsgemäß vorwiegend Teilnehmerinnen den Aspiranten aufs höchste Amt in Oftersheim testen.

Seidel und sein engstes familiäres Umfeld sind freilich gerüstet – selbst gebackener Kuchen aus dem Hause Seidel (mit Unterstützung der Eltern, Schwiegereltern und Familie des Bruders) versteht sich von selbst.

Ansonsten besteht in den letzten beiden Wochen, jeweils am Donnerstag am Lessingplatz (18 bis 20 Uhr), jeweils am Freitag auf dem Wochenmarkt (14 bis 17 Uhr) und jeweils an den beiden Samstagen bei Edeka Embach (9 bis 12 Uhr), die Gelegenheit, den Kandidaten und seine Ideen für Oftersheim näher kennenzulernen.

Dem nicht genug: Im Schlussspurt ist Seidel täglich im Gemeindegebiet unterwegs. Wenn es sich gerade ergibt, kommt es bei seinen „Touren“ zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu lockeren Gesprächen mit Bürgern und Anwohnern. Der Rede- und Informationsbedarf sei generell hoch, hat Seidel festgestellt. Es bleibt also bei der hohen Drehzahl im Wahlkampf.

Wahlhelfer zur Bürgermeisterwahl in Oftersheim



21 Thesen zur Wahl: Vergleichen Sie Ihre Positionen mit denen der Kandidaten. Mit unserem digitalen Programm können Sie überprüfen, welcher der Kandidaten Ihre Interessen am stärksten vertritt. Hier geht's zum Wahlhelfer.

Anmeldung für Mittwoch

Im Hinblick auf den Seniorennachmittag am 7. September, der unter dem Motto „Kommen Sie mit mir ins Gespräch“ steht, bittet Pascal Seidel zur besseren Planung um eine vorherige Anmeldung per E-Mail unter post@pascal-seidel.de oder telefonisch unter 0175/2 01 78 86.