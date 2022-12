Vorfreude auf Montagstreffen im nächsten Jahr

Oftersheim. Besucher des Oftersheimer Seniorencafés trafen sich nun im Siegwald-Kehder-Haus zu einem gemütlichen Beisammensein. Bei dieser letzten Veranstaltung des Jahres 2022 hatte das Seniorenbüro der Gemeinde Oftersheim die älteren Einwohner zusammen mit den rührigen Helferinnen des TSV zu einem Nachmittag mit Kaffee und Gebäck sowie zu einem Abendessen eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der neue Bürgermeister Pascal Seidel begrüßte die Besucher. In seiner einleitenden Rede sprach er noch einmal die auch in diesem Jahr nicht stattgefundene Seniorenweihnachtsfeier an (wir berichteten) und ließ auch nicht den Hinweis vermissen, dass im kommenden Frühjahr ein Fest für die Senioren der Hardtgemeinde geplant sei und somit 2023 gleich zwei Feiern stattfinden könnten, so die Hoffnung des Verwaltungschefs.

Bürgermeister Seidel verabschiedete sich mit dem Hinweis, dass er ab und zu an den zukünftigen Montagen im Seniorencafé vorbeischauen werde, um einen direkten Kontakt zu den Senioren zu halten. Er bedankte sich bei den Helferinnen des TSV mit kleinen Holzengeln und war zusammen mit Ute Walter vom Seniorenbüro der Gemeinde voll des Lobes für dieses engagierte Team. Die Oftersheimer Senioren quittierten diese Aussage selbst mit einem langen Beifall für die fleißigen Helferinnen.

Weihnachtslieder vom Keyboard

Mehr zum Thema Mannherz-Hallen Lametta für die „Best Ager“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Behinderten- und Rehasportgruppe Erste Adventsfeier der Behinderten- und Rehasportgruppe seit Corona Mehr erfahren Gemeinde Olav Gutting und Andreas Sturm bei Bürgermeister Pascal Seidel Mehr erfahren

Alleinunterhalterin Ingrid Zettwitz hatte auch in diesem Jahr ihr Keyboard mitgebracht und sorgte damit für einen schönen musikalischen Rahmen der Feier, in deren Verlauf auch einige Weihnachtslieder gesungen wurden.

Nach dem Abendessen gingen alle Besucher mit vielen guten Wünschen für das kommende Jahr und großer Vorfreude auf die anstehenden Montagstermine des Seniorencafés nach Hause. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.oftersheim.de